شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى يوصى بمشاركة أيمن أشرف مع المنتخب ويؤكد: عبدالله جمعة أفضل ظهير أيسر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني يحتاج إلى المساندة خلال هذه المرحلة من أجل تحقيق الهدف والتأهل لكأس الأمم الأفريقية، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية: "إن الحفاظ على التشكيل الأساسي لمباراة الذهاب مهم فى لقاء العودة بسبب التجانس بين اللاعبين، وطارق حامد سيعوض غياب عمرو السولية".

وأضاف مرعى: "أنصح حسام البدري بمشاركة أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح أمام توجو، ومع احترامي للجميع عبد الله جمعة أفضل ظهير أيسر فى مصر".

وأكد نجم الزمالك السابق أن المنتخب الوطني نجح فى تحقيق الهدف من مباراة توجو رغم الظروف التى عانى منها خلال الفترة الماضية، متابعا: "أداء المنتخب طبيعي فى ظل عملية الإحلال والتجديد التى يعيش فيها الفريق فى الوقت الحالى تحت قيادة فنية جديدة لحسام البدري بعد رحيل أجيري".

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واختتم: "المنتخب تأثر بغياب صلاح فهو من أهم العناصر داخل الفريق، ولكن حسام البدري نجح فى الخروج بالمكسب وتحقيق الثلاث نقاط".

وكان لاعبو المنتخب خضعوا لمسحة كورونا في فندق الإقامة بمجرد وصول البعثة إلى توجو استعدادا لخوض مباراة توجو على ملعب كجيه بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة التي تستضيفها الكاميرون، حيث خضعت البعثة بمجرد الوصول لتوجو لمسحة للكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو والتي فاز بها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.

من جانبه، حرص حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على مناقشة إيجابيات وسلبيات مباراة المنتخب التى أقيمت أمس أمام توجو، والتى شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد ودخل البدرى فى نقاش مع أكثر من لاعب خلال تواجدهم بالطائرة التى أقلت الفراعنة إلى توجو لمواجهتها الثلاثاء المقبل وشهدت هذه المناقشات أحاديث عن مباراة الأمس وكيفية معالجة السلبيات التى ظهرت فيها فى لقاء بعد غد.