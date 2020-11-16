محمد فضل يوضح حقيقة ترشح أعضاء اللجنة الخماسية للجان كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة تفكير أعضاء اللجنة في الترشح لأي منصب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وقال فضل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إن دعم اتحاد الكرة كان موجه نحو هاني أبو ريدة في حالة ترشحه لرئاسة كاف فقط.
وأضاف: "لم يفكر أي عضو باللجنة الخماسية في الترشح لأي منصب داخل الاتحاد الأفريقي، لأول مرة أسمع عن هذا الأمر ولم نتطرق له نهائيًا".
واتم فضل: "كنا سندعم هاني أبو ريدة بالطبع إذا ترشح في انتخابات رئاسة كاف، ولكنه أعلن عدم ترشحه بشكل رسمي، ولم يطرح أسم أي شخص آخر".
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