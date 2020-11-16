كشف التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة تلقيه عدة عروض بعد تلقيه من جانب فريق ذئاب الجبل.
وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " بدأت ممارسة كرة القدم في تونس ضمن ناشئين نادي الإفريقي، وتأقلمت بالتدريج في الدوري المصري معفريق طنطا وعبد الظاهر
السقا أول من استقبلني". وتابع: "رحلت عن صفوف طنطا بسبب هبوط الفريق ووجود بعض المشاكل مع النادي، وتلقيت العديد من العروض لكنى فضلت اللعب للمقاولون بسبب طموحات الفريق".
وأتم: "أخوض كل المباريات بتركيز شديد ولا فارق عندي بين مواجهة فريق كبير أو صغير، واحترفت في الدوري المصري منأجل الانضمام لمنتخب تونس وتطوير أدائي
الفني".
وأتم: "عبد الله السعيد لاعب مميز وأي مهاجم يتمنى اللعب وخلفه لاعب بقدرات السعيد، مروان محسن يسجل الأهداف رغم الإنتقادات الشرسة ومحمد الشناوي أفضل حارس في مصر".
وكانت الوفد نشرت خبرًا يوم ٣١ أكتوبر الماضي تؤكد بأن الجزيري تلقى العديد من العروض آخرها كان الأفريقي التونسي ناديه السابق ، و رفض الجزيري حسبما علمت "الوفد"، حينها فكرة العودة لناديه مفضلًا الاستمرار مع صفوف المقاولون العرب.
سيف الجزيري يرفض العودة للأفريقي التونسي ويفضل الاستمرار مع المقاولون
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدًا للوفد.. الجزيري: رفضت الكثير من العروض وفضلت الاستمرار مع المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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