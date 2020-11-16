مفاجأة | جواد الزيات يستقيل من رئاسة الرجاء البيضاوي بلا رجعة!

أعلن السيد “جواد الزيات” تنحيه عن رئاسة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بشكل مُفاجيء، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي مساء أمس الأحد، مؤكدًا على أنه لن يتراجع عن هذا القرار الصادم لجمهور النسور الخضر.

وقرر الزيات وضع حدًا لمسيرته مع نادي الرجاء الرياضي بعد أسبوعين فقط من توديع الفريق الأول لمنافسات دوري أبطال أفريقيا على يد الزمالك المصري في الدور نصف النهائي.

وكان النادي الأخضر قد تُوج بلقب الدوري المغربي للمحترفين هذا الموسم، للمرة الـ 12 في التاريخ، وللمرة الأولى منذ عام 2013 عندما حل ثانيًا في كأس العالم للأندية الذي استضافته الأراضي المغربية.

كما حقق الرجاء ألقابًا أخرى تحت قيادة جواد الزيات مثل كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فيتا كلوب الكونجولي عام 2018، وكأس السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي في الدوحة 2019، وكذا كأس العرش المغربي عام 2017.

وأعلن النادي المغربي استقالة جواد الزيات عبر بيان رسمي حُدد خلاله موعد إنتخاب الرئيس الجديد، وأعضاء مجلس إدارة الجدد خلال الجمعية العمومية المقرر لها يوم تاريخ 3 ديسمبر المقبل.