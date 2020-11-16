وفاة حارس مرمى ليفربول الأسطوري راي كليمينس

توفي حارس المرمى الأسطوري السابق لفريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب إنجلترا ، راي كليمنس اليوم الأحد عن عمر يناهز 72 عامًا.

وكان كليمينس واحدًا من رموز كرة القدم الإنجليزية، بعد مسيرة امتدت 23 عامًا في المستطيل الأخضر.

وبدأ كليمينس مسيرته الاحترافية مع فريق سكونثورب يونايتد الإنجليزي، الذي لعب له موسمين بين عامي 1965 و1967.

لفت كليمينس الأنظار بتألقه، لينتقل إلى ليفربول، في صفقة بلغت قيمتها حينذاك 18 ألف جنيه إسترليني.

استمر كليمينس لمدة 14 عامًا مع الريدز، ساهم خلالها بكتابة جزءًا كبيرًا من أمجاد الفريق الذي لُقب في تلك الفترة: “ليفربول العظيم”، حيث خاض 665 مباراة بالقميص الأحمر، وحقق 18 لقبًا ما بين المحلي والقاري، على رأسها ثلاثة مرات بطولة كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا حاليًا) وخمس بطولات دوري إنجليزي، ولقبان لكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا).

انتقل كليمينس إلى توتنهام في عام 1981 مقابل 306 آلاف جنيه إسترليني، وخاض مع الفريق 337 مباراة، وفاز بثلاثة ألقاب.

وعلى المستوى الدولي، لعب كليمينس 61 مباراة مع منتخب إنجلترا منذ عام 1972 وحتى اعتزاله اللعب دوليًا في عام 1983.

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ويحظى الحارس الراحل بمكانة كبيرة لدى مشجعي الريدز، حيث تم اختياره في المركز رقم 11 في استطلاع رأي على موقع ليفربول الرسمي، عن أفضل 100 لاعب في تاريخ النادي.

وعلى عكس مسيرته كلاعب، لم يحقق كليمينس نجاحات تذكر في مسيرته التدريبية القصيرة، حيث تولى تدريب توتنهام بين عامي 1992 و1993، وفريق بارنيت المنافس بالدرجات الأدنى في إنجلترا بين عامي 1994 و1996.

يعد كليمينس واحدًا من القلائل في تاريخ اللعبة الذين شاركوا في أكثر من 1000 مباراة رسمية، والذين لا يتخطى عددهم 30 لاعبًا في تاريخ اللعبة.

وخاض كليمينس 1117 مباراة مع الأندية والمنتخب الإنجليزي، ليحتل المركز السابع بين أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بتاريخ اللعبة.

وفي عام 2005 كُشف عن إصابة كليمينس بسرطان البروستاتا، وهو المرض الذي تسبب في وفاته بعد مُعاناة استمرت 15 عامًا.