شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في توجو: موسم الأمطار بدأ.. وسقوطها وارد في أي لحظة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وسام حسن، سفير مصر في توجو، إن بعثة منتخب مصر خضعت لمسحات كورونا فور الوصول للمطار، استعدادًا لمباراة الثلاثاء المقبل.

وأضاف وسام حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «موسم سقوط الأمطار في توجو بدأ ومتوقع سقوطها في أي وقت، والمباراة تقام على ملعب عشبي ومجهز لسقوط الأمطار».

وتابع: «الشعب التوجولي سعيد للغاية لتواجد منتخبنا الوطني ببلدهم، والمسئولين هناك قاموا بمجهود جبار لتوفير سبل الراحة للبعثة».

وأكمل: «الجانب التوجولي قام بتعقييم الاستاد بالكامل، وغرف خلع الملاعب ودكة البدلاء، وهناك تعاون قوي معنا، فهم يعلمون جيدا قيمة منتخب مصر وسعداء بوجوده على أرض توجو».

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