شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: جاري تكوين منتخب للناشئات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبدالحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وأضافت أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.

وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الاعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواة للمنتخب الأول .

واختتم المنتخب تجمعه الثاني خلال المعسكر المفتوح، وحرص أحمد رمضان على إقامة تقسيمة بين اللاعبات في المنتخبين، واستطاع الوقوف على مستوي الجميع، وعقد معهن جلسة تحفيزية.

ويحصل اللاعبات على راحه غدا الاثنين على أن يبدأ التجمع الثالث يوم الثلاثاء .

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وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مهند مجدي بعمل قياسات لنسب الدهون والعضلات ووزن العظام، وأجرى لهن تحاليل شاملة بهدف وضع برنامج تغذية متكامل لبناء الاجسام والحصول على افضل اداء رياضي بناء على احدث الأساليب العلمية .