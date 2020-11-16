شكرا لقرائتكم نادي الترسانة يستضيف بطولة الجمهورية لـ"شابات الملاكمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن إستضافة نادى الترسانة لبطولة الجمهورية للشابات للموسم المحلى 2020 / 2021 خلال الفترة من 21 و حتى 26 نوفمبر الجارى ، فى ضوء الإجراءات الإحترازية التى حددها الإتحاد و أخطر بها الأندية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ..وقرر اتحاد الملاكمة حضور مدرب واحد فقط يصاحب كل فريق فى منافسات الموسم الجديد ، لتقليل الأعداد كإجراء احترازى لحماية المنافسين من فيروس كورونا المستجد، واشترط اتحاد الملاكمة، برئاسة عبد العزيز غنيم، على اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس كورونا حين بدء نشاط الموسم الجديد.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

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وأكد رئيس اتحاد الملاكمة اتباع الإجراء الاحترازى الخاص بالاتحاد الدولى للعبة فى الموسم الجديد بشأن ميزان اللاعبين، مشيرا إلى أن كل لاعب سيخضع للميزان قبل المنافسة مباشرة.

وقال غنيم إن نظام الميزان مسبقا كان يتم قبل المنافسة فى يوم واحد لجميع اللاعبين، إلا أن الاتحاد الدولى فضل إجرار كل لاعب للميزان قبل المنافسة للتباعد الاجتماعى الخاص بفيروس كورونا كإجراء احترازى.