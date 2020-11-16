عصام الحضري: أدرس عرض نادي "زد" للعودة للملاعب من جديد

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أنه يفكر في العودة للملاعب من جديد، على الرغم من تعليق قفازه في الفترة الماضية.

وأضاف "الحضري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 1": تلقيت عرضًا من نادي زد، وأدرس العودة للملاعب من جديد، وعندما أدخل في تحد ربنا ينصرني.

وتابع: جاهز للعودة مجددًا، وقراري مرتبط بعامل مهم جدًا، سأجلس معهم على طاولة المفاوضات، وأدرس الموقف قبل اتخاذ القرار النهائي.

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وواصل: مش قلقان على حراسة مرمى منتخب مصر، والمركز ينحصر بين محمد الشناوى ومحمد أبو جبل، ولو هضيف ثالث لهما سيكون جنش، وكل حارس يتألق المفروض يتقيم على البطولة اللى بيلعب فيها وليس على حساب المنتخب.

كان عصام الحضري أعلن منذ أيام اعتزاله كرة القدم وعدم العودة لممارسة كرة القدم، مؤكدًا أنه لن يعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى، ويبحث حاليًا عن عروض للتدريب.