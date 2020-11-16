تفاصيل مغادرة محمد صلاح فندق إقامته في القاهرة ويتجه إلى الغردقة

غادر النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى والذى أعلنت اصابته بفيروس كورونا قبل يومين اثناء تواجده بمعسكر المنتخب المصرى لمواجهة منتخب توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية 2021 ، صباح اليوم فندق "جى دبليو ماريوت" الذى كانت تقيم به بعثة المنتخب التى توجهت اليوم لتوجو لمواجهة منتخبها ، واتجه عبر سيارة خاصة إلى مدينة الغردقة ليستكمل باقى أيام الحجر الصحى. حسبما نشر موقع "الوطن".

وكان يقيم النجم المصرى محمد صلاح بدور خصصه الفندق للعزل بعد اعلان ايجابية المسحة المخصصة له وكان يتلقى البروتوكول العلاجى الذى حددته وزارة الصحة.

وسيجري صلاح مسحة أخرى نهاية الاسبوع الجارى وفى حال سلبيته سيتوجه إلى بريطانيا للحاق بفريقه ليفربول.