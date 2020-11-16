موسيماني ومعضلة الظهير الأيمن.. 3 حلول لحل أزمة غياب محمد هاني عن «نهائي القرن».. منها تغيير طريقة اللعب

خرج ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد هاني، من قائمة بعثة المنتخب المسافرة إلى توجو، على متن طائرة خاصة، لخوض لقاء العودة، وذلك بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة وفقاً لنتائج الأشعة التي خضع إليها.

وسيخضع محمد هاني لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة منتخبنا الوطني أمام توجو، مساء أمس السبت.

وصرح مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، بان هاني سيتواجد بعد غد الثلاثاء في النادي من أجل الخضوع لفحص طبي، على أن يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.

وأضاف عبدالحفيظ أن طبيب الأهلي اطلع على الأشعة الخاصة بإصابة محمد هاني عبر الواتس آب، وفضل إراحته بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب.

أزمة

وأصبح الدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في أزمة كبيرة قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويفكر موسيماني في إيجاد بديل لهاني في مركز الظهير الأيمن خاصة مع عدم وجود بديل مباشر له، في ظل رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.

حلول

وبات موسيماني 3 حلول فقط لحل أزمة غياب محمد هاني، نستعرضها في التقرير التالي:

حسين الشحات

لعب حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن من قبل، عندما كان لاعباً في فريق مصر للمقاصة.

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ووفقاً لموقع Transfermarkt ، فإن الشحات شارك في 24 مباراة مع المقاصة كظهير أيمن، نجح في إحراز 4 أهداف وصنع مثلهم.

في الوقت ذاته، فإن مشاركة حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن قد تفقد الأهلي الإضافة التي يقدمها في مركز الجناح، كما أن قدراته الدفاعية قد لا تكفي للسيطرة على مفتاح لعب الزمالك، المغربي أشرف بنشرقي.

رامي ربيعة

من الناحية الدفاعية، فإن ربيعة لعب في مركز الظهير الأيمن من قبل، منهم مرة ضد الزمالك نفسه في دوري أبطال إفريقيا 2012 في المباراة التي انتهت 1-1.

أما في الناحية الهجومية، فإنه لم يتم اختبار ربيعة في هذا الموقف.

وبالتأكيد سيعتمد موسيماني على ربيعة في المهام الدفاعية ضد نجم الزمالك بنشرقي.

تغيير طريقة اللعب

يقول موقع "في الجول" إن موسيماني قد يضطر لتغيير طريقة اللعب لتعويض غياب الظهير الأيمن الأساسي محمد هاني عن مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك.

وأشار الموقع إلى أن تغيير طريقة اللعب من 4 مدافعين لـ 3 مدافعين في فترة قصيرة وقبل مباراة هامة يبدو أمراً صعباً، لكنه يظل حلاً مطروحاً أمام موسيماني.

وأوضح الموقع أن الدفع بالثلاثي رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، قد يمنح حرية أكبر للظهيرين آنذاك حسين الشحات وعلي معلول.

ولفت إلى أن تغير طريقة اللعب قد تتسبب في مشاكل دفاعية للأهلي بسبب عدم تعود الثلاثي على اللعب في هذا النظام، خاصة في ظل القوة الهجومية الكبيرة للأبيض.