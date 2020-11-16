كيف حرم الـ«كاف» مصر من صدارة المجموعة رغم الفوز على توجو؟

نشر حساب الاتحاد الأفريقي "كاف" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ترتيب مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021.

وبحسب ترتيب "كاف" فإن مصر تحتل وصافة المجموعة السابعة، خلف جزر القمر، رغم تساوي المنتخبان في عدد النقاط والأهداف، حيث جاء الترتيب وفقاً للحروف الأبجدية باللغة الإنجليزية.

وحقق المنتخب الوطني فوزاً حاسماً أمس السبت، على نظيره التوجولي، بهدفٍ نظيف، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

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ويلتقي اليوم، جزر القمر مع كينيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات، على أن يحل المنتخب الوطني، ضيفا على توجو، في نفس الجولة، الثلاثاء المقبل.



وتحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنين عن الفوز على توجو، قائلا إن لاعبي المنتخب حققوا فوزا مهما على منتخب توجو، في المباريات المؤهلة لتصفيات أمم أفريقيا، كما أنه راضٍ عن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الأول من المباراة، بينما تراجع أداء المنتخب في الشوط الثاني بسبب الإجهاد البدني للاعبين، نتيجة المباريات المستمرة للاعبين مع أنديتهم سواء بالداخل أو الخارج. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعن غضب طارق حامد لاعب وسط المنتخب، بسبب تغييره أثناء المباراة، أضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه لم يكن هناك أي غضب من طارق حامد: "مفيش أي مشكلة خالص، اللاعب ده من اللاعيبة الممتازة، وكل لاعبي منتخب مصر ممتازين بصراحة".

وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى أن النتيجة كانت جيدة نوعًا ما نظرًا للصعوبات التي عاشها المنتخب: "مينفعش أطلب الانسجام كله مرة واحدة بعد المدة الطويلة من التباعد دي، ده كلام مش منطقي تماما، وجود محمد صلاح، في الملعب النهاردة لو حصل كان هيبقى فيه إضافة كبيرة، بس برضو اللاعبين اللي كانوا موجودين لم يقصروا".