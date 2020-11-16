برقم استثنائي.. ديوكوفيتش يختتم الموسم على عرش التنس

الإثنين 16 نوفمبر 2020

حصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش اليوم الأحد على جائزة صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بنهاية العام.



ونال ديكوفيتش هذه الجائزة على هامش البطولة الختامية للموسم التي تحتضنها العاصمة البريطانية "لندن" في الفترة من 15 حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتمكن ديوكوفيتش (33 عاما) من معادلة الرقم القياسي، الذي يحمله مثله الأعلى النجم الأمريكي السابق بيت سامبراس، بإنهاء العام كمصنف أول عالميا للمرة السادسة في مسيرته الرياضية.

فضلا عن ذلك، أصبح ديوكوفيتش رسميا أكبر لاعب سنا ينهي الموسم وهو في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس.

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وكان عام 2020 مختلطا بالنسبة لديوكوفيتش، حيث بدأ الموسم بحصوله على لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، للمرة الثامنة في مشواره الرياضي، علما أنه لم يتلق أي خسارة حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في ظل تعليق منافسات اللعبة البيضاء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعقب استئناف النشاط، فاز ديوكوفيتش بلقبين للأساتذة في نيويورك وروما، قبل أن ينال خسارة قاسية أمام الإسباني رافائيل نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، إحدى المسابقات الأربع الكبرى.

وفي بطولة أمريكا المفتوحة ضمن البطولات الكبرى أيضا، تم استبعاد ديوكوفيتش من البطولة، لضربه إحدى الحكمات بالكرة عن طريق الخطأ.

يذكر أن ديوكوفيتش يبدأ مشاركته في البطولة الختامية للموسم يوم الإثنين، حيث يواجه الأرجنتيني دييجو شفارتزمان في مجموعته التي تضم 4 لاعبين.