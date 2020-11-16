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محمد صلاح.. تفاصيل أول ظهور بعد الإصابة بكورونا

الإثنين 16 نوفمبر 2020

بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراة منتخب مصر أمام توجو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، انتشرت صور عديدة للنجم المصري محمد صلاح رفقة عروسين، في أول ظهور له بعد إصابته بـ "كوفيد-19".



وظهر صلاح بينما كان يقف في شرفة غرفته بفندق قريب من مطار القاهرة الدولي، حيث يخضع للحجر الصحي، وهو ما جرى بـ "الصدفة" كما يؤكد مصور تلك اللقطات، محمود موسى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن الجمعة الماضية، في بيان رسمي، عن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية المسحة التي خضع لها هداف ليفربول، رغم عدم شعوره بأي أعراض، ليتم عزله داخل غرفته وإتباع البروتوكول الطبي.

ولم يتوقع موسى، الذي يعمل في تصوير حفلات الزفاف منذ 5 أعوام، عندما دلف إلى الفندق الذي يُقيم فيه المنتخب المصري، لإتمام جلسة تصوير لعروسين أنه سيلتقي بـ صلاح بعدها بدقائق.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مصور الزفاف: "فوجئت بحافلة المنتخب المصري أمام الفندق، لكن وجود صلاح بالمكان لم يكن واردًا، اعتقدت أنه نُقل إلى مستشفى أو مكان خاص لقضاء فترة الحجر الصحي".

وبالأمس صرح د. محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، بأن صلاح من المقرر أن يخضع لعزل ذاتي بمصر لمدة 7 أيام بموجب الإرشادات الصحية المصرية، وبالتنسيق مع نادي ليفربول.

واختار العروسان منطقة لعب الغولف بالفندق للحصول على صور مميزة، حيث قام موسى بتجهيز الكاميرا والإضاءة اللازمة رفقة أحد زملائه، وبينما كان الوقت يداهمهم ويدفعهم للانتهاء سريعًا والذهاب إلى قاعة الزفاف، هتف أحدهم فجأة قائلًا "يبدو أنني رأيت محمد صلاح، إنه يجلس في الشرفة، فوقنا مباشرة" لتحلق الأعين نحوه.

وأضاف المصور العشريني "توجهنا بالقرب منه، صرخنا من شدة سعادتنا باسمه حتى ينتبه إلينا، وقد تفاعل معنا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وبدأنا في تبادل الحديث مع النجم المصري".

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وعن حالة "مو صلاح" الصحية قال موسى: "بدا في حالة صحية جيدة، لا يبدو عليه التعب أو الإرهاق، كان يرتدي كمامة طبية على وجهه وعندما خلعها ارتسمت على وجهه ابتسامة جعلتنا نطمئن عليه".

وفي وقت سابق أكد طبيب المنتخب المصري، أن الاتحاد أحضر الطبيب حسام حسني، خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر لمتابعة حالة صلاح، موضحًا تحسن وضعه عن يوم اكتشاف الإصابة.

وتابع موسى: طلب العريس من صلاح الحصول على صور معه ضمن جلسة التصوير الخاصة بالزفاف، باعتبارها ذكرى جميلة لن ينساها قط هو وزوجته، ليوافق على الفور دون تردد".

وأشار المصور الشاب إلى تضارب مشاعره خلال التقاط الصور قائلًا: "لم أرغب في إزعاج صلاح، وفي الوقت نفسه وددت لو حصلت على صور عديدة لأنها تجربة مميزة ولا تتكرر كثيرًا".

وعقب الانتهاء من جلسة التصوير استأذن موسى النجم المصري في التقاط صورة شخصية (سيلفي) ليوافق صلاح على الفور، قبل أن يبارك ابن قرية نجريج للعروسين متمنيًا لهم زفاف سعيد وحياة هانئة.

ويضيف موسى: أبلغ صلاح العروسين برغبته في حضور حفل الزفاف لكن ذلك كان مستحيلًا نظرًا لوجوده في الحجر الصحي حتى يتعافى من "كوفيد-19".

وأشار إلى أن الدقائق التي جمعتهم بنجم المنتخب المصري أظهرت "تواضعه وتعاونه وأخلاقه الرفيعة"، وحرصه على إضفاء البهجة على يوم مميز للعروسين، وذلك رغم حزنه على عدم مشاركته في مباراة مصر ضد "توجو".

وحصد المنتخب المصري لكرة القدم 3 نقاط من المباراة بهدف مقابل لا شيء ليعتلي صدارة المجموعة السابعة، فيما أهدى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الفوز إلى النجم محمد صلاح منوهًا إلى متابعته للمباراة وإرساله تمنياته الطيبة لزملائه للشد من أزرهم.

وبعد إلقاء التحية، عاد صلاح إلى غرفته، بينما توجه الزوجان والمصور إلى قاعة الزفاف داخل الفندق، وانهمك المصور الشاب في عمله لنحو 3 ساعات، وبعد نهاية اليوم نشر صور صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشهد انتشارا واسعا.