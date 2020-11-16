شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: تلقيت العديد من العروض لكني فضلت اللعب للمقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة تلقيه عدة عروض بعد تلقيه من جانب فريق ذئاب الجبل.
وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بدأت ممارسة كرة القدم في تونس ضمن ناشئين نادي الإفريقي، وتأقلمت بالتدريج في الدوري المصري مع فريق طنطا وعبدالظاهر السقا أول من استقبلني».
وتابع: «رحلت عن صفوف طنطا بسبب هبوط الفريق ووجود بعض المشاكل مع النادي، وتلقيت العديد من العروض لكنى فضلت اللعب للمقاولون بسبب طموحات الفريق».
وأتم: «أخوض كل المباريات بتركيز شديد ولا فارق عندي بين مواجهة فريق كبير أو صغير، واحترفت في الدوري المصري من أجل الانضمام لمنتخب تونس وتطوير أدائي الفني».
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