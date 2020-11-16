شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تطيح بإنجلترا من دوري أمم أوروبا وتتصدر مجموعتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المنتخب البلجيكي في الفوز على ضيفه الإنجليزي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمستوى الاول ببطولة دوري أمم أوروبا.

وجاءت أهداف بلجيكا عن طريق تسديدة رائعة من يوري تيليمانز في الدقيقة العاشرة، وركلة حرة مباشرة نفذها دريس ميرتينز ببراعة في الدقيقة 24

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى 12 نقطة لتتصدر المجموعة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد المنتخب الإنجليزي عند 7 نقاط، لتحتل المركز الثالث وتودع البطولة رسميًا، بعدما فقدت فرصتها في التأهل للمربع الذهبي.