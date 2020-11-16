شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: فوز الأهلي والزمالك في نصف نهائي الأبطال «خادع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات ويصعب التكهن بنتيجتها.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الأهلي والزمالك واجها الصف الثاني من نجوم المغرب، في نصف نهائي دوري الأبطال، ونتيجتهما أمام الرجاء والوداد خادعة».

واردف: «حظوظ كلا الفريقين، متساوية، ولا نستطيع ترجيح كفة فريق على حساب آخر، وأتمنى من لاعبي الفريقين، التركيز مع المنتخب في التوقيت الحالي».