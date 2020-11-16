شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت»: لقطة طارق حامد «مش حلوة» وأقول للاعبي المنتخب «لازم تنشفوا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الغضب العارم الذي ظهر على طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ومنتخبنا الوطني، غير مقبول.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :«لقطة طارق حامد «مش حلوة»، بالطبع هو يرغب في اللعب ونحن نتفهم ذلك، لكنك لاعب كبير ولا يجب أن تصدر منك مثل تلك التصرفات».
وتابع: «غضب طارق حامد، من الممكن أن ينتقل إلى لاعبين آخرين، ويتذمروا لعدم مشاركتهم، وهو ما يتسبب في تصدير المشاكل للجهاز الفني للمنتخب، لذلك أقول للاعبين: «لازم تنشفوا».
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