شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب حسام البدري زيادة راتبه.. نائب الجبلاية يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن حسام البدري لم يطلب زيادة راتبه، مثلما تردد مؤخرًا.

وأضاف جمال محمد على، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «حسام البدري لم يطلب زيادة عقده، ولكن هناك بندًا بزيادته سنوية».

وتابع: «الحمد لله، وصلنا إلى توجو بعد رحلة طيران شاقة، الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة المنتخب قللت كثيرا من الإرهاق».

وأكمل: «فندق الاقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، والبعثة خضعنا لمسحة فور وصولها وننتظر نتيجتها، والشعب التوجولي طيب، والمباراة حتى الآن ستقام دون جمهور، إلا لو وصلت تعليمات جديدة قبل المباراة».

وأتم: «فوجئنا بانتهاء جواز سفر طارق مصطفى، سيقوم بتجديده ويلحق بنا غدا».

Advertisements