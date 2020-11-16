شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت» ينفي رغبة الأهلي في ضم «بواليا» مهاجم الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي لم يفكر في التعاقد مع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي لم يفكر مطلقا في التعاقد مع والتر بواليا، مثلما ادعت بعض وسائل الإعلام.

وأوضح هانى حتحوت، أن والتر بواليا، لم يكن ضمن خطة الأهلي الصيفية، حتى حال فشله في استقدام مهاجم أجنبي جديد، مشيرًا إلى أن سفر أمير توفيق للجونة في الأيام الماضية، كان من أجل الاجتماع بعائلته وليس لحسم الصفقة.