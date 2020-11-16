شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: طارق حامد اعتذر لـ«البدري».. ووجود «فتحي» أمر ضروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر اليوم.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر للبدري اليوم، من حقه أن يغضب ولكن عليه أن لا يظهر ذلك».

وأكمل: «كنت مؤيدا لمشاركة طارق حامد أساسيا للحفاظ على الانسجام».

وتابع: «إصابة محمد هاني مزعجة، خاصة بعد عدم استدعاء أحمد فتحي ومع وجود أحمد توفيق في غير مركزه الأساسي، الآن لا يوجد بديل لتوفيق».

وأتم: «لا أملك معلومة مؤكدة في سبب غياب أحمد فتحي، لكن كان يجب استدعائه بمباراتي توجو، خاصة أنه جوكر ويقدر أن يؤدي في أكثر من مركز».

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