شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت» يكشف عن خطأ إداري تسبب في تخلف مدرب الفراعنة عن السفر لتوجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك خطأ إداريًا تسبب في تخلف طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، عن مرافقة بعثة الفراعنة إلى توجو.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طارق مصطفى، تخلف عن السفر رفقة بعثة منتخبنا الوطني، بعدما فوجئ أثناء تواجده في مطار القاهرة، أن جواز سفره منتهي.
وأكد هاني حتحوت، أن طارق مصطفى، لم يتم إخطاره بذلك من إداري المنتخب، ليتخلف عن السفر، على أن يلتحق بالبعثة في اليوم التالي.
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