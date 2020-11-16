شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مصطفي محمد الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، المهاجم لمركز رأس حربة تشكيل منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مصطفى محمد هو الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر في تلك الفترة وذلك بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب».

وتابع: «أتحدث دائمًا بحيادية كبيرة ومصطفى محمد هو الأحق بالمشاركة أساسيًا لو أنا المدير الفني لمنتخب مصر».