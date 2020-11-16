شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: الزمالك سعي لضم فخر الدين بن يوسف قبل توقيعه للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد سليمان، وكيل أعمال فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب التونسي في الفترة الماضية.

وقال خالد سليمان في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بالفعل كان هناك اهتمام من قبل بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك وتم التواصل معي من أجل معرفة رغبات اللاعب».

وتابع: «ولكن المفاوضات لم تتطور إلى مرحلة الجدية ولكن كان هناك مرحلة من جث النبض تحسبًا لضم اللاعب ولكن فخر الدين أصبح لاعبًا في صفوف الإسماعيلي وهو يفضل الاستمرار مع الدروايش».