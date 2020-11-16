شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: فخر الدين بن يوسف لم يوقع للمصري واللاعب وقع موسم واحد للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد سليمان، وكيل أعمال فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، عن كواليس عودة اللاعب التونسي إلى صفوف الدروايش بداية الموسم الكروي المقبل.

وقال خالد سليمان في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «رغبة فخر الدين بن يوسف كانت هي اللعب لفريق الإسماعيلي منذ البداية».

وتابع: «فخر بن يوسف لم يوقع للمصري والأمر اقتصر على مفاوضات بين الطرفين فقط».

وأتم: «عقد بن يوسف مع الإسماعيلي موسم قابل للتجديد ولا يوجد بالعقد شرط جزائي».