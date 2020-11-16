شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضري» يعلن اقتراب عودته للملاعب.. ويكشف عن اسم النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام الحضري اقترابه من الانضمام لنادي زد، وهو نادي إف سي مصر سابقًا والذي تم بيعه.
وقال «الحضري»، في مداخله هاتفيه مع سيف زاهر على قناة «أون تايم سبورت» إن هناك جلسة ستجمعه مع الإدارة غدًا لتوقيع العقود.
يذكر أن أاسامه نبيه يقود الفريق فنيًا ومعه محمد صبري.
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