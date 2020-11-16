شكرا لقرائتكم خبر عن «تيستيباس» يصطدم بـ«نادال» فى البطولة الختامية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، التي سحبت في لندن، ستيفانوس تيستيباس، حامل اللقب، في المجموعة ذاتها مع رافاييل نادال. وسيتقابل اللاعب اليونانى أيضا مع النمساوى دومينيك تيم بطل أمريكا المفتوحة، الذي فاز عليه في نهائى البطولة الختامية العام الماضى، وكذلك مع الروسى أندريه روبليف المشارك لأول مرة في مجموعة لندن. وأوقعت القرعة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، الساعى لمعادلة الرقم القياسى بالحصول على لقب البطولة الختامية للمرة السادسة، في مجموعة طوكيو مع الروسى دانييل ميدفيديف والألمانى ألكسندر زفيريف والأرجنتينى دييجو شوارتزمان المشارك لأول مرة. وتقام البطولة الختامية التي تحتفل بنسختها 50 في ملعب أو تو أرينا في لندن لآخر مرة، بعد أن انتقلت إلى هناك في 2009. وستنتقل العام المقبل لتورينو. وتم بث القرعة عبر هيئة الإذاعة البريطانية وشارك فيها الأسطورة الأمريكى ستان سميث الذي فاز على رود ليفر ليفوز بالنسخة الأولى في طوكيو في 1970.

على جانب آخر، خرج الكندى دينيس شابوفالوف، من قائمة أول 10 لاعبين في التصنيف العالمى لتنس الرجال، بعد الهزيمة في أدوار مبكرة ببطولات مؤخرا، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، سينهى عام 2020 بثقة. وبلغ شابوفالوف، الذي يلعب بيده اليسرى، دور الثمانية في أمريكا المفتوحة قبل الخسارة في مباراة من 5 مجموعات، وفى الأسبوع التالى وصل إلى الدور قبل النهائى في بطولة روما للأساتذة، قبل أن يخسر في الشوط الفاصل بالمجموعة الأخيرة. وأدخلته هذه النتائج قائمة العشرة الأوائل لأول مرة في مسيرته، قبل أن يتجرع هزائم مبكرة في فرنسا المفتوحة وفى بطولتين في ألمانيا والنمسا ليتراجع للمركز 12.

وقال شابوفالوف للصحفيين قبل المشاركة في بطولة صوفيا المفتوحة، وهو المصنف الأول فيها: «أشعر أننى أقدم أفضل مستوياتى في التنس». وأضاف: «لعبت بشكل جيد جدا طيلة الموسم، وأنا سعيد بالمستوى الذي وصلت إليه فقد تحسنت كثيرًا وأشعر أن مستواى لا يقل عن اللاعبين الكبار».

وتابع: «إذا لم أستطع دخول قائمة العشرة الأوائل هذا الموسم فإننى سأسعى لذلك الموسم المقبل. الشىء الأكثر أهمية أننى أشعر أن مستواى لا يقل عن اللاعبين البارزين وأستطيع منافسة أي خصم». وبعد تجرعه الهزيمة الثالثة على التوالى في فيينا الشهر الماضى، قرر شابوفالوف التوقف قليلا وعدم المشاركة في باريس للأساتذة. ويقول اللاعب الكندى إنه استعاد نشاطه مجددا الآن. وفى العاصمة البلغارية سيشارك مع مواطنه وصديقه فليكس أوجيه- الياسيم المصنف الثانى.