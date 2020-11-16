شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تُتوج «برشلونة» بلقب نادى القرن فى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر برشلونة أفضل فريق كرة قدم إسبانى في القرن الحادى والعشرين لنتائجه في جميع المسابقات، على الرغم من أن ريال مدريد يتفوق عليه في الألقاب الأوروبية، وفقًا لدراسة أجراها مركز الأبحاث والتاريخ والإحصاء لكرة القدم الإسبانية.

وتحلل الدراسة تطور أداء الفرق الإسبانية بين موسمى 2000-2001 و2019-2020 بعد وضع بعض المقاييس التي تؤثر على نتائج المباريات.

ومن بين متغيرات أخرى للتأهل، في دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية، يمكن للفرق، وفقًا لهذا المقياس، تحقيق ما يصل إلى تسع نقاط للانتصار وثلاث نقاط للتعادل.

كما يتم تقييم النتائج في المسابقات الأوروبية والدورى وكأس الملك، لذلك فإنه لتحقيق مركز جيد فإن عدد المباريات التي تم لعبها والانتصارات التي تحققت يؤثر بشكل كبير، بالإضافة إلى الألقاب التي تم الحصول عليها.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 3465 نقطة، يليه ريال مدريد (3347)، ثم أتلتيكو مدريد (2149)، وهو الثالث على الرغم من حقيقة أنه لعب أكثر من موسم في دورى الدرجة الثانية خلال تلك الفترة.

ويليها على الترتيب ضمن العشرة الأوائل كل من فالنسيا (2139)، وإشبيلية (1992)، وفياريال (1648)، وأتلتيك بلباو (1405)، وديبورتيفو لاكورونيا (1395)، وسيلتا فيجو (1164)، وإسبانيول (1144).

وتحدد الدراسة أيضا التصنيف حسب المسابقات، وفى الليجا يعتبر أفضل ثلاثة أندية هي: برشلونة وريال مدريد وفالنسيا، بهذا الترتيب، وفى كأس الملك: برشلونة، ثم إشبيلية، ثم ريال مدريد.

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أما بالنسبة لدورى أبطال أوروبا، فالأفضل هو ريال مدريد، متقدمًا على برشلونة وأتلتيكو مدريد، الثانى والثالث على الترتيب، بينما يتصدر برشلونة الترتيب من حيث إجمالى عدد الألقاب التي تُوج بها في كافة المنافسات، بواقع 34، متقدما على ريال مدريد (29). ويليهما أتلتيكو مدريد وإشبيلية بعشرة لكل منهما، ثم فالنسيا (6)، فديبورتيفو لاكورونيا (4).