شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في توجو يكشف موعد عودة بعثة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض المباراة أمام توجو المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.
وأكد حسام حسين، في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بعثة منتخب مصر ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة».
وأتم: «البعثة ستصل مصر حوالي السادسة صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة».
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