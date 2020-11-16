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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منتخب بلجيكا يقهر إنجلترا.. وإيطاليا تهزم بولندا في دوري الأمم الأوروبية
الإثنين 16 نوفمبر 2020
الخليج 365
حقق منتخب بلجيكا فوزا مهما على ضيفه الإنجليزي بنتيجة 2/0، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية دوري الأمم الأوروبية.
وافتتح يوري تيليمانس التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 10، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من روميلو لوكاكو.
وأضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة.
ورفع الفوز رصيد منتخب بلجيكا إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في حين جمدت الخسارة رصيد إنجلترا عند 7 نقاط في المركز الثالث ليفقد حظوظه في التأهل للدور المقبل.
وفي الجولة المقبلة يلعب منتخب إنجلترا مع آيسلندا، في حين يلعب منتخب بلجيكا مع الدنمارك.
كما تغلب منتخب إيطاليا 2/0 على بولندا.
وسجل جورجينيو الهدف الأول لإيطاليا في الدقيقة 27، من ركلة جزاء، وأضاف دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة (83).
ورفع الفوز رصيد المنتخب الإيطالي إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد بولندا عند 7 نقاط في المركز الثالث.
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