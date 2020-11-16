شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلاً مع الخليج 365.. رجل أعمال يتكفّل باستعدادات «أمل الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تكفّل رجل أعمال باستعدادات فريق الأمل السعودي النسائي لكرة القدم بمحافظة الطائف، مؤكداً لـ«الخليج 365» دعم الفريق مادياً لحين انتهاء مشاركته في بطولة كرة القدم النسائية الأولى التي ينظمها اتحاد الرياضة المجتمعية التابع لوزارة الرياضة على 3 مدن، وتنطلق الثلاثاء القادم في جدة.

من جانبها، شكرت رئيسة الفريق أمل التوم رجل الأعمال على المبادرة، مشيرة إلى أن الدعم له الأثر البالغ على معنويات الفريق، واعدة بتقديم كل ما يحمل اسم الطائف عالياً في البطولة، لاسيّما أنه الفريق الوحيد الذي يشارك من المحافظة.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته «الخليج 365» أمس تحت عنوان: «أمل الطائف.. بلا مصاريف».