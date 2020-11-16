راموس يتطلع للتوهج أمام ألمانيا بعد ضربتي الجزاء الضائعتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقد المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة الرابعة من القسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله الصعب مع مضيفه السويسري 1-1.

وأهدر القائد سيرخيو راموس ضربتي جزاء للماتادور، ليصبح الفريق في حاجة ملحة للفوز على ألمانيا غدا من أجل بلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

وكان في مقدور راموس أن يسجل هدفين في الشوط الثاني أمس الأول، لكن الحارس السويسري يان سومر وقف له بالمرصاد، ليستغل المنتخب الألماني الموقف لصالحه ويصعد لصدارة المجموعة الرابعة عبر الفوز على أوكرانيا 3-1.

وبات راموس أكثر اللاعبين الأوروبيين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 177 مباراة ليتخطى الرقم القياسي للحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون الذي خاض 176 مباراة دولية ويقترب أكثر من الرقم القياسي على المستوى العالمي والذي يحمله المصري أحمد حسن برصيد 184 مباراة دولية.

وبدا أن راموس سيكون عنصر الحسم مجددا للماتادور الإسباني بعد أن شتت تسديدة هاريس سيفروفيتش من على خط مرماه قبل أن يحصل بنفسه على ضربة جزاء بعد أن سدد الكرة برأسه لكنها لمست يد المدافع ريكاردو رودريجيز.

لكن الحارس السويسري سومر أدرك أن راموس يفضل تسديد ضربات الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى وتصدى بالفعل للمدافع المخضرم الذي نجح في تنفيذ آخر 25 ضربة جزاء له، علما بأن أخر ضربة جزاء أهدرها كانت في عام 2018، ليظل بذلك المنتخب السويسري متقدما بهدف ريمو فريلير.

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ولاحت فرصة جديدة لراموس لإدراك التعادل عبر ضربة جزاء أخرى قبل 10 دقائق من النهاية عندما تسبب نيكو ايلفيدي في سقوط الفارو موراتا، لكن مرة أخرى تصدى له سومر.

راموس الذي يعشق أدوار البطولة يتطلع لحسم الأمور لبلاده خلال الموقعة المثيرة أمام ألمانيا يوم الثلاثاء في إشبيلية ومن المقرر أن يستمر في تنفيذ ضربات الجزاء حال حصول منتخب بلاده على واحدة أو أكثر.

وقال المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي «إذا كان هناك ضربة جزاء ثالثة فإن راموس كان سيسددها، وإذا كان هناك رابعة حال إهداره الثالثة فإنه كان سيتقدم للتسديد أيضا».

وأضاف «لا يمكن أن تراه يحرز 25 ركلة جزاء متتالية، وعندما يهدر ضربتي جزاء تنتقده، هذه ستكون مزحة».