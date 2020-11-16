المسعد يتلقى العلاج وينتظر المنزل

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وعن توفير منزل للاعب، قال الظاهري «تقدمنا بطلب إلى وزارة الإسكان، وبدورها وعدت مشكورة بتوفير منزل للدولي السابق في وقت قريب».وحول سداد ديون اللاعب، قال الظاهري «تم سداد جزء كبير من هذه الديون بدعم من وزير الرياضة، كما ننتظر دعم وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأردف «نبذل جهود مكثفة لإعادة خالد مسعد إلى الساحة الرياضية حتى يفيد الأجيال الحالية بما يمتلكه من فنيات متفق عليها من الجميع».
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