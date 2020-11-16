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المسعد يتلقى العلاج وينتظر المنزل

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة نصار الظاهري على أن موضوع دعم وعلاج اللاعب السابق للمنتخب السعودي وفريق الأهلي لكرة القدم خالد مسعد حظي باهتمام كبير من وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي، مبينا أن اللاعب حاليا يخضع للعلاج في أحد مركز الرعاية المتخصصة برعاية ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وعن توفير منزل للاعب، قال الظاهري «تقدمنا بطلب إلى وزارة الإسكان، وبدورها وعدت مشكورة بتوفير منزل للدولي السابق في وقت قريب».

وحول سداد ديون اللاعب، قال الظاهري «تم سداد جزء كبير من هذه الديون بدعم من وزير الرياضة، كما ننتظر دعم وزارة الشؤون الاجتماعية».

وأردف «نبذل جهود مكثفة لإعادة خالد مسعد إلى الساحة حتى يفيد الأجيال الحالية بما يمتلكه من فنيات متفق عليها من الجميع».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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