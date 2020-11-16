شكرا لقرائتكم خبر المسعد يتلقى العلاج وينتظر المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة نصار الظاهري على أن موضوع دعم وعلاج اللاعب السابق للمنتخب السعودي وفريق الأهلي لكرة القدم خالد مسعد حظي باهتمام كبير من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، مبينا أن اللاعب حاليا يخضع للعلاج في أحد مركز الرعاية المتخصصة برعاية ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وعن توفير منزل للاعب، قال الظاهري «تقدمنا بطلب إلى وزارة الإسكان، وبدورها وعدت مشكورة بتوفير منزل للدولي السابق في وقت قريب».

وحول سداد ديون اللاعب، قال الظاهري «تم سداد جزء كبير من هذه الديون بدعم من وزير الرياضة، كما ننتظر دعم وزارة الشؤون الاجتماعية».

وأردف «نبذل جهود مكثفة لإعادة خالد مسعد إلى الساحة الرياضية حتى يفيد الأجيال الحالية بما يمتلكه من فنيات متفق عليها من الجميع».