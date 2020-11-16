الأخضر يعوض غياب الدوسري بمختار علي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر مسلسل الإصابات بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال معسكره الحالي المقام في الرياض استعدادا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وشهدت المباراة الودية أمس الأول أمام منتخب جامايكا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض والتي انتهت بفوز الأخضر 3-0، خروج لاعبين متأثرين بالإصابة هما سالم الدوسري وعبدالله الحمدان، فيما سبقهما استبعاد زياد الصحفي ونواف العابد من المعسكر بداعي الإصابة أيضا.

وأصيب سالم الدوسري في يده، بينما أصيب عبدالله الحمدان في مفصل القدم.

وينتظر أن يكون الدوسري قد خضع إلى فحص طبي لتحديد الإصابة والمدة التي يحتاج إليها من العلاج.

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ولتكملة الصفوف قبل مواجهة منتخب جامايكا للمرة الثانية غدا، استدعى المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينارد، لاعب الوسط مختار علي من معسكر المنتخب الأولمبي المقام في الفترة الحالية أيضا في جدة، وذلك بالتنسيق مع مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري، وخاصة أن مختار علي كان ضمن بدلاء الأولمبي في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا أمس الأول والتي جرت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وانتهت بفوز الأولمبي السعودي 3-2، وذلك في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويتوقع أن يمنح هيرفي في مباراة الغد الفرصة لعدد من الوجوه التي لم تظهر خلال المباراة الأولى، من بينهم ياسر الشهراني الذي فضل المدرب إراحته وعدم الدفع به في المباراة الأولى.

يذكر أن ثلاثية الأخضر في مباراة أمس الأول حملت توقيع سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.