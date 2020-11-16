شكرا لقرائتكم عمرو الحلونى ينهى تعاقده مع حرس الحدود بالتراضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى مسؤلى فريق حرس الحدود التعاقد مع عمرو الحلوانى هداف الفريق بالتراضي بين الطرفين وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به عقب الجلسة التى جمعتهم خلال الساعات الماضية ومن المقرر أن يدرس اللاعب العروض التى تلقاها خلال الأيام المقبلة لتحديد وجهته الجديدة فى الدورى المصرى بعد دخوله دائرة اهتمامات عدة أندية فى الدورى الممتاز، وأبرزها من غزل المحلة ومصر المقاصة والإسماعيلى.

فى سياق آخر، تعاقد مسئولو حرس الحدود مع مصطفى حجاب مدافع الداخلية لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر فى إطار تدعيم الفريق العسكرى بلاعبين سوبر على أمل العودة من جديد لدورى الأضواء بعد هبوط الفريق الموسم الحالى للقسم الثانى، وحضر توقيع العقود اللواء مشهور أحمد مدير الكرة بحرس الحدود، ووائل فؤاد وكيل أعمال اللاعب الذى نجح فى إنهاء الصفقة .

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فيما وقع أحمد سالم صافى لاعب حرس الحدود ووادى دجلة والمصرى وبتروجيت وطنطا السابق، على عقود انضمامه إلى نادى أسوان خلال الميركاتو الجارى، ومن المقرر أن يعلن أسوان عن الصفقة خلال ساعات، يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى دخل فيه نادى أسوان فى مفاوضات جادة مع عصام الغندور لاعب الانتاج الحربى لضمه إلى صفوف أبناء الجنوب.

وكان مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، قد كشف عن تعاقد النادى مع أحمد أيمن ظهير أيمن فريق النجوم لمدة موسم على سبيل الإعارة وأكد أمين فى تصريحات خاصة، أن اللاعب يجيد اللعب فى مركزى الظهير الأيمن والأيسر، مضيفًا أنه تم أيضًا إتمام التعاقد مع إسلام سرى ظهير أيمن الطلائع، وواصل أمين: نبحث عن تدعيم عدة مراكز أخرى أبرزها مركز الهجوم ووسط الملعب وخط الظهر.