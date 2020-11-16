شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: نهائي أفريقيا خارج التوقعات وباسم مرسى قادر على العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، أن نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى خارج التوقعات وباسم مرسى قادر على العودة للأبيض والتألق معه.

وقال حمادة طلبة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك خارج التوقعات، والفريق الهادى والمركز سيحسم اللقاء والمباراة صعبة جدا على الفريقين".

وتابع نجم الزمالك السابق: "باسم مرسى يمر بفترة قوية جدا وقادر على العودة مرة أخرى للزمالك والتألق فيه وهو مركز جدا حاليا في الكرة".

وأوضح حمادة طلبة: "الجيل الحالي للزمالك يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، وساسى وبن شرقى وزيزو يصنعون الفارق مع الزمالك".

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وعن خليفته، قال حمادة طلبة: "محمد عبد الغنى هو اللى بشوف فيه نفسى ولاعب عنده قدرات كبيرة ومركز ومش بيعمل مشاكل ولما هيلعب على طول هيكسر الدنيا، ومحمود حمدى الونش لما جه الزمالك مكانش كدة وهو اشتغل على نفسه وطور أدائه وأصبح من أهم المدافعين في مصر".

وأضاف حمادة طلبة: إن المنتخب حقق هدفه وهو الثلاث نقاط والدفاع ظهر بشكل مميز في مباراة توجو، وخصوصا الونش اللى عمل مباراة كبيرة جدا".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الأرجنتينى كوبر كان على حق في كل قرارته بشأن المنتخب والمهم النتائج وليس الأداء، وكان بيقول أنا ببنى منتخب لمصر للسنوات المقبلة، وشوفنا لما جبنا مدرب علشان نعمل أداء كويس إيه اللى حصل لم نحقق شيء".

وعن لاعبى الأهلى والزمالك، قال حمادة طلبة: لاعيبه الاهلى والزمالك أصحاب ومفيش فرق بينا في المنتخب وكنا بنقعد مع بعض، ومؤمن زكريا ربنا يشفيه وجنش كان بيعملوا دويتو جامد ودول أخفف دم كانوا مع المنتخب، وجنش كان بيشيل الضغط من على اللاعبين ومرة فى ماتش القمة بتاع كأس مصر اللى الزمالك فاز 2 /0 فيه، كان لم يطلع ياخد أوفر كان بيقولى شوف النطة دى".