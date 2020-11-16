شكرا لقرائتكم ضياء السيد: طارق حامد أعتذر للبدري اليوم.. وكان يجب استدعاء أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر قائلا:" "طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر للبدري اليوم، من حقه أن يغضب ولكن عليه أن لا يظهر ذلك وكنت مؤيدا لمشاركة طارق حامد أساسيا للحفاظ على الانسجام".

أضاف السيد في تصريحات تلفزيونية:" إصابة محمد هاني مزعجة، خاصة بعد عدم استدعاء أحمد فتحي ولا أملك معلومة مؤكدة في سبب غياب أحمد فتحي، لكن كان يجب استدعائه بمباراتي توجو، خاصة أنه جوكر ويقدر أن يؤدي في أكثر من مركز".

أكد مدرب منتخب الوطني السابق ان حفل تكريم محمد صلاح جاء باتفاق بين اتحاد الكرة وليفربول، على طريقة تنظيمه ومدة حديثه متفق عليها متابعا:" مغادرة محمد صلاح القاهرة للجونة أفضل له في الفترة الحالية وغيابه عن المنتخب مؤثر فنيا ونفسيا والجهاز الفني للفراعنة في أشد الحاجة لمحمد صلاح لاعادة الثقل الفني".

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أوضح أنه كان يراهن على مشاركة كوكا أساسيا أمام توجو كاشفا:" كنت أراهن على مشاركة كوكا أساسيا أمام توجو، لكن وجهة نظر البدري كانت مختلفة ولكن لا يوجد أعذار لكوكا بأنه دائما ما يشارك في أجواء صعبة بإفريقيا، يجب أن يؤدي في كل الظروف، فهو محترف ويوجد ملاعب في اليونان غير جيدة أيضا".

واختتم: "رمضان صبحي شارك أمام توجو بخبراته الدولية وأطالب زيزو ومصطفى محمد بعدم وضع أنفسهم تحت الضغوط، فهم يلعبون في المنتخب لأنهم مميزين منتخب مصر قدم أداء سيئا أمام توجو ".

أكمل: "البدري في وش المدفع" ويراهن على اختياراته ومستويات اللاعبين مع أنديتهم ويواجه الكثير من الانتقادات والضغوط و كان يحب على البدري الدفع بالعناصر التي شاركت معا الفترات الماضية خلال لقاء توجو ولديهم خبرات دولية".