شكرا لقرائتكم فضل: لا يوجد خلافات بين أفراد جهاز المنتخب ولازم يكون فيه مساندة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد فضل رئيس بعثة منتخب نصر في توجو، وجود أي خلافات بين أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وأن ما يثار في هذا الشأن لا وجود له.

وقال محمد فضل خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "لازم يكون فيه مساندة للمنتخب ومينفعش نفضل طول الوقت أننا ننتقد بس، ولابد من مساندة منتخب مصر وحسام البدرى في هذه الفترة، وعندنا مدرب على أعلى مستوى هو حسام البدرى".

وأضاف محمد فضل: "لا يوجد خلافات بين أفراد الجهاز الفني ولا اللاعبين ولن نقبل بذلك وحسام البدرى لن يقبل ذلك، والأمور مستقرة والكل مركز على تحقيق الثلاث نقاط المقبل حتى تعود الأمور لمكانتها الطبيعية".

Advertisements

وتابع محمد فضل: "لا توجد نيه لترشيح أحد من أفراد اللجنة الخماسية لانتخابات الاتحاد الأفريقي، كل ما أعرفه ان المهندس هانى أبو ريدة اللى كان بيفكر ولو نزل هنكون في ضهره ونكون مبسوطين وفخورين به".

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 في المركز الثانى فى المجموعة السابعة، خلف منتخب جزر القمر صاحب المركز الأول برصيد 8 نقاط بعد الفوز على كينيا اليوم، الذى يقبع في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.