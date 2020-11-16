شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: "موسيماني بيعمل تنويم للزملكاوية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق عن مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع الفريقين في نهائي إفريقيا المتداول إعلاميا تحت مسمى "نهائي القرن" على لقب دوري الأبطال.

وأوضح عيد عبد الملك عبر قناة الزمالك أنه يرفض الثقة الزائدة في القطبين قبل اللقاء قائلا: "بلاش نبرة التعالي من الطرفين عشان الزمالك في أسوأ حالاته وهو مركز رابع كسب الأهلي عادي"

وأكمل نجم الزمالك السابق: "للأسف هناك نبرة من الزملكاوية ان الفريق هيكسب الاهلي وده غلط، لان الزمالك وهو في اسوء حالاته كان بيكسب الاهلي والعكس صحيح، وفي ناس بيستخدموا اسلوب موسيماني في تنويمنا اننا الافضل، المباريات دي ليس لها توقعات".

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وأكد احمد عبد الملك نجم الزمالك السابق انه لا يمانع عودة باسم مرسى للزمالك حال احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق الحالي.

وفسر أحمد عيد: "لو مصطفى محمد هيحترف، ولو متعاقدناش مع مهاجم جيد ويفرق معانا، فما المانع في عودة باسم مرسي.

وتابع: "عودة حميد احداد أفضل من وجود كاسونجو، لأنه لاعب مميز ومقاتل، وأدى موسم جيد مع الرجاء".