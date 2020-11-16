شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: عبدالشافى لسه أمامه شهرين وإنقاذى الشهير غير حياتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، أن محمد عبد الشافى لاعب الزمالك سيعود للملاعب بعد شهرين لعدم التئام الكسر وإنقاذى الشهير أمام نيجيريا غير حياتى.

وقال حمادة طلبة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: ان المنتخب حقق هدفه وهو الثلاث نقاط والدفاع ظهر بشكل مميز في مباراة توجو، وخصوصا الونش اللى عمل مباراة كبيرة جدا".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الأرجنتينى كوبر كان على حق في كل قرارته بشأن المنتخب والمهم النتائج وليس الأداء، وكان بيقول أنا ببنى منتخب لمصر للسنوات المقبلة، وشوفنا لما جبنا مدرب علشان نعمل أداء كويس إيه اللى حصل لم نحقق شيء".

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وعن لاعبى الأهلى والزمالك، قال حمادة طلبة: لاعيبه الاهلى والزمالك أصحاب ومفيش فرق بينا في المنتخب وكنا بنقعد مع بعض، ومؤمن زكريا ربنا يشفيه وجنش كان بيعملوا دويتو جامد ودول أخفف دم كانوا مع المنتخب، وجنش كان بيشيل الضغط من على اللاعبين ومرة فى ماتش القمة بتاع كأس مصر اللى الزمالك فاز 2 /0 فيه، كان لم يطلع ياخد أوفر كان بيقولى شوف النطة دى".

وأضاف حمادة طلبة: "محمد عبد الشافى صديقى وللأسف لسه أمامه شهرين بعدما عمل إشاعة ووجد الكسر لسه زى ما هو وسيعود للملاعب وهيكسر الدنيا، وعبد الله جمعة ظهر بمستوى جيد في مركز الظهير الأيسر وقادر على تعويضه".

وتابع حمادة طلبة: "لقطة مواجهة مصر ونيجيريا غيرت حياتى وخلت جماهير الأهلى تحبنى وكان فيه صحفيين معانا في الطائرة وإحنا رايحين نيجيريا كانت بتنتقدنى، وخضعت للعلاج لمدة شهر بعد هذا الإنقاذ".