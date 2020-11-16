شكرا لقرائتكم لؤى وائل: معرفش رمضان صبحى كان بيفكر إزاى ولو كنت مكانه لن أرحل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغرب لؤى وائل لاعب نادى الجونة، من قرار رمضان صبحى بعدم البقاء فى الأهلى والرحيل إلى نادى بيراميدز على الرغم من صغر سنه.

وقال لؤى وائل خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: مش عارف رمضان صبحى كان بيفكر إزاى لما رفض البقاء في الأهلى خصوصا أنه اتربى في النادى ولسه عنده 23 سنة والمستقبل أمامه وفضل أنه يروح بيراميدز".

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وأضاف نجم الجونة: لو كنت مكان رمضان صبحى لن أرحل عن الأهلى وكنت استمريت في تحقيق البطولات والإنجازات سنتين تلاتة ثم أفكر في الاحتراف مرة أخرى".

وتابع لؤى وائل: "عقدى انتهى مع الجونة وسأجدد عامين للفريق لأن مبسوط جدا هنا وحابب أكمل في مشروع النادى اللى هنبدأ في تحسين مستوانا من الموسم المقبل بعد موسمين مش كويسين ومع الصفقات الجديدة هنكون في مكانة أخرى".