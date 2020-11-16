والتر بواليا يتحدث عن عروض الانتقال للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد والتر بواليا مهاجم نادي الجونة، أنه يمتلك عرضين رسميين فقط تلقاهما خلال الفترة الماضية، أحدهما من الترجي التونسي والآخر من الكويت الكويتي.

وأشار بواليا في تصريحات لموقع بان أفريكان فوتبول، إلى إعجابه بما وصفه بـ"الاحترافية" في إدارة كرة القدم داخل مصر.

وقال مهاجم الجونة: "سجلت 13 هدفًا في الموسم الماضي وأنهيت الموسم كثالث الهدافين، هي خطوة كبيرة وأديت 75% مما كنت أخطط لفعله، ولكن هذا ليس كل ما كنت أريده".

Advertisements

وأكمل: "في مصر يتمتعون بالاحترافية، احترافية حقيقية، خاصة في البنية التحتية وأرضيات الملاعب وطريقة الإدارة، في مصر لا تستطيع لعب الكرة في الشوارع، وإذا لم تكن جاهز تكتيكيًا فإنك لن تحجز مكانك في الملعب".

وبسؤاله عن وجود عروض من الأهلي والزمالك، فقال: "متبقي في عقدي مع الجونة موسمين، ولكن هناك عروض تأتي من اليمين واليسار، الإدارة هي من لها الحق في تحديد مصيري، وحتى هذه اللحظة أنا لاعب في الجونة".

واختتم: "من بين العروض التي أمتلكها هناك اثنين فقط يحملان الطابع الرسمي، أحدهما من الترجي التونسي والآخر من الكويت الكويتي، ولكن عليّ الانتظار حتى لا أضغط نفسي".