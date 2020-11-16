ملف الأحد.. منتخب مصر يصل لتوجو.. جزر القمر تستعيد الصدارة.. واتحاد الكرة يطالب كاف بالعدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 15 نوفمبر 2020. قناة الزمالك تكشف سيناريوهات تدعيم الفريق وعودة المعارين والتجديد لـ"إيقونة" الحضري: سأقبل بعرض zed لو كانت التجربة ستضيف لتاريخي مصدر يكشف لمصراوي.. هل يلحق محمد هاني بنهائي دوري الأبطال؟ وصول بعثة المنتخب استعدادًا لمواجهة توجو ماني يقود السنغال للتأهل لنهائيات أمم أفريقيا رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يُعلن ضم شقيق جيرفينيو لمدة 3 مواسم Advertisements الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع خامس صفقاته مجموعة مصر.. جزر القمر تستعيد الصدارة بالفوز على كينيا بتصفيات كأس الأمم مران الزمالك.. جلسة باتشيكو.. برنامج خاص لجمعة.. وتدريبات قوية للحراس مدينة مصر الرياضية الأولمبية.. هل يتحقق حلم المونديال والأولمبياد؟ (صور وفيديو) عادل إنجاز شوماخر.. هاميلتون يُتوج بلقبه السابع في فورمولا-1 رسميا.. الإسماعيلي يعلن رابع صفقاته الصيفية رسميًا.. اتحاد الكرة يطالب كاف بالعدالة التحكيمية السولية يغادر معسكر المنتخب

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