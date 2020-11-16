وكيل فخر الدين بن يوسف: الزمالك "جس النبض" للتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف خالد سليمان وكيل التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب النادي الإسماعيلي، عن وجود محادثات شفهية مع مسؤولي الزمالك منذ عدة أيام للتعاقد مع موكله.
وقال سليمان في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن المحادثات كانت قبل توقيع اللاعب التونسي على عقود انتقاله للإسماعيلي.
وأضاف: "تلقيت إتصالات من مسؤولين في الزمالك لمعرفة طلبات فخر الدين بن يوسف، المحادثات كانت لجس النبض فقط ولم ترتق إلى الطابع الرسمي".
وأتم: "فخر الدين بن يوسف أصبح لاعبًا في الإسماعيلي ووقع على عقد مدته موسم واحد قابل للتجديد بدون شروط جزائية، ولا صحة لما تردد عن توقيعه للمصري".
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