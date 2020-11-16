اتحاد الكرة يُعلق انتهاء جواز سفر مدرب المنتخب قبل السفر لتوجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، إن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر فوجيء بانتهاء فترة سريان جواز السفر الحالي له.

وأضاف على في تصريحات عبر قناة صدى البلد، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لم يطلب زيادة راتبه، في ظل وجود عقود رسمية تنظم الأمر.

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وتابع: "فوجئنا أن جواز سفر طارق مصطفى انتهى، كان يعتقد أنه سينتهي في العام القادم، ولكنه توجه لتجديده ومن ثم سيلحق بنا غدًا".

وأشار إلى أن التأشيرات التي يحصل عليها في توجو وليس في مصر، ولذلك لم يلحظ موعد انتهاء جواز السفر إلا منذ ساعات، وسيلحق بنا وبنسبة كبيرة سيتواجد في مران الإثنين.

وأتم: "حسام البدري لم يطلب زيادة في راتبه، العقود الموقعة هي التي تدير هذه الأمور، العقد ينص على زيادة معينة في وقت محدد ولكن المدير الفني لم يتحدث عنه نهائيًا".