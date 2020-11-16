عصام الحضري ينتقد أداء منتخب مصر أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي

أعرب عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن عدم رضاه بعد الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام توجو، رغم الفوز بهدف دون رد، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية، إن انتقاد أداء المنتخب لا يعني الهجوم على الجهاز وأفراد منتخب مصر، لكن هدفه هو المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الأداء الذي ظهر به منتخب مصر أمام توجو لا يليق بأداء المنتخب الذي اعتادت أن تراه إفريقيا.

وأضاف، أن منتخب مصر لا يقبل إلا أن يكون دائما رقم 1 على مستوى إفريقيا، لافتا أن النتيجة وحصد الثلاث نقاط أمر مهم لكن أيضا تقديم الأداء المناسب لتاريخ منتخب مصر يجب أن يضع في الحسابات.

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وأوضح، أنه ليس الهدف هو البحث عن التأهل لأمم إفريقيا 2021 ، لكن الأهم من ذلك توجيه انذار لجميع منتخبات القارة لايصال رسالة لهم بأن المنتخب المصري سيصل إلى البطولة من أجل الفوز بها.

وأشار إلى أن محمد الشناوي لم يختبر طوال المباراة أمام توجو، لكنه في حال وصول أي كرة أمام مرماه كان سيتعامل معها لانه لديه الثقة الكافية للتعامل مع هذا الأمر.

وأتم:" ليس عيبا أن اقوم بتوجيه الإشادة لحارس ما فلابد أن يحصل كل حارس على ما يستحقه، والمنافسة على حراسة منتخب مصر تنحصر بين محمد الشناوي وأبو جبل وربما يدخل معهما محمود عبد الرحيم جنش".