الحضري: سأقبل بعرض zed لو كانت التجربة ستضيف لتاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام الحضري، حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يقترب من التوقيع مع نادي zed ، بعدما قامت إدارة الأخير بدخول في مفاوضات للحصول على خدماته.

وقال الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن إدارة نادي zed الذي يلعب في الدرجة الرابعة، دخلت في مفاوضات للتعاقد معه، مؤكدا أن سيعود من الاعتزال ليخوض تلك التجربة لو كانت ستضيف له ولتاريخه.

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وأضاف حارس الزمالك والإسماعيلي السابق، أن سيجلس للتفاوض مع إدارة zed ، وبعدها سيحسم موقفه من التعاقد لو كان قراراه سيضيف للنادي ولتاريخه.

وأوضح، أنه جاهز للعودة للملاعب في أي وقت، في ظل اكتمال لياقته لمحافظته على التدريبات خلال الفترة الماضية رغم قرار اعتزاله في وقت سابق.

وقبل عدة أشهر خرج عصام الحضري، ليعلن اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالانجازات سواء على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، كان أخرها اللعب في كأس العالم 2018 بروسيا.