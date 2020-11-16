قناة الزمالك تكشف سيناريوهات تدعيم الفريق وعودة المعارين والتجديد لـ"إيقونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي عبر فضائية "الزمالك" سيناريوهات موسم الانتقالات القادم لموسم 2020-2021 بالنسبة للفريق الذي سيتم الإعلان عنها عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد الغندور خلال مقدمته في برنامج زملكاوي اليوم الأحد: "الاتجاه القائم في الوقت الحالي لعودة أحمد أبو الفتوح المعار من نادي سموحة، إضافة إلى محمد أشرف روقا لتدعيم صفوف الفريق بعد نهاية اعارة كل منهما."

وتابع: "كاسونجو قد يرحل عن الفريق أو يبقى، حميد أحداد قد يعود للفريق في الموسم المقبل خاصة أنه في الموسم الأول له لم يكن قد اعتاد على الإقامة خارج المغرب لكنه في الوقت الحالي اكتسب مزيد من الخبرة ويمكن أن يفيد الفريق."

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وأضاف: "الزمالك كان يفكر في إمكانية ضم عمر خربين لكن الأمور المادية جعلت إدارة النادي تصرف النظر عن التعاقد معه، وتفكر في خيارات أخرى."

وأوضح الغندور المراكز التي يفكر فيها النادي من أجل تدعيما، قائلًا: "مدافع أيمن وقلب دفاع ولاعب وسط مدافع بخلاف روقا ومهاجم أجنبي بجانب مهاجم محلي من الدوري المصري حسب موقف مصطفى محمد."

أما عن تمديد عقود اللاعبين، فقد قال: "هناك محاولات من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي، وتمديد عقد المغربي أشرف بنشرقي لأنه أصبح أيقوة من أيقونات الزمالك."

وأكد خالد الغندور ان الزمالك يعمل من أجل تدعيم صفوف الفريق في الوقت الحالي، لكن الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي مؤجل حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي 27 نوفمبر الجاري.