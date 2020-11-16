سيف الجزيري: تلقيت العديد من العروض لكنى فضلت اللعب للمقاولون

كشف التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة تلقيه عدة عروض بعد تلقيه من جانب فريق ذئاب الجبل.

وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " بدأت ممارسة كرة القدم في تونس ضمن ناشئين نادي الإفريقي، وتأقلمت بالتدريج في الدوري المصري مع فريق طنطا وعبد الظاهر

السقا أول من استقبلني". وتابع: "رحلت عن صفوف طنطا بسبب هبوط الفريق ووجود بعض المشاكل مع النادي، وتلقيت العديد من العروض لكنى فضلت اللعب للمقاولون بسبب طموحات الفريق".

وأتم: "أخوض كل المباريات بتركيز شديد ولا فارق عندي بين مواجهة فريق كبير أو صغير، واحترفت في الدوري المصري من أجل الانضمام لمنتخب تونس وتطوير أدائي

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الفني".

علق التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على انتقال طاهر محمد طاهر، لاعب نادي المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال الجزيري : "طاهر محمد طاهر لاعب مميز وإضافة للنادي الأهلي وقادر على تعويض رحيل رمضان صبحي".

وأوضح: " أحترم وجهة نظر رمضان صبحي في الإنتقال لبيراميدز وانتظر مشاركته أولاً للحكم عليه".

وأتم: "عبد الله السعيد لاعب مميز وأي مهاجم يتمنى اللعب وخلفه لاعب بقدرات السعيد، مروان محسن يسجل الأهداف رغم الإنتقادات الشرسة ومحمد الشناوي أفضل حارس في مصر"