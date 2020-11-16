ضياء السيد يوجه رسالة لثنائي الزمالك بعد انضمامهم للمنتخب

وجه ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق رسالة، إلى مصطفى محمد أحمد سيد زيزو ثنائي المنتخب الوطني.
وقال السيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، " أطالب زيزو ومصطفى محمد بعدم وضع أنفسهم تحت الضغوط بعد انضمامهم للمنتخب الوطني".
وأضاف " انضمام الثنائي للمنتخب جاء لتميزهم في الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك، ويجب أن لا يضعوا انفسهم تحت الضغوط".
وتطرق السيد في حديثه عن أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، حيث قال "كنت أراهن على مشاركة كوكا أساسيا أمام توجو، لكن وجهة نظر البدري كانت مختلفة".
وأكمل: "لكن لا يوجد أعذار لكوكا بأنه دائما ما يشارك في أجواء صعبة بإفريقيا، يجب أن يؤدي في كل الظروف، فهو محترف ويوجد ملاعب في اليونان غير جيدة
يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق أن الفريق القومي قدم أداء سيئا أمام توجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.
قال السيد، إنه كان يمكن استغلال توقف أكتوبر الدولي في إقامة ودية أو اثنين.
وتابع: "البدري في وش المدفع" مشيرا إلى أنه يراهن على اختياراته ومستويات اللاعبين مع أنديتهم ويواجه الكثير من الانتقادات والضغوط. وواصل أنه كان يحب على البدري الدفع بالعناصر التي شاركت معا الفترات الماضية خلال لقاء توجو ولديهم خبرات دولية.
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